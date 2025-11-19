Ha rivoluzionato le regole della gastronomia classica nei cruciverba: la soluzione è Nouvelle Cuisine

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Ha rivoluzionato le regole della gastronomia classica' è 'Nouvelle Cuisine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NOUVELLE CUISINE

Curiosità e Significato di Nouvelle Cuisine

La parola Nouvelle Cuisine è una soluzione di 15 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Nouvelle Cuisine.

Come si scrive la soluzione Nouvelle Cuisine

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ha rivoluzionato le regole della gastronomia classica", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

N Napoli

O Otranto

U Udine

V Venezia

E Empoli

L Livorno

L Livorno

E Empoli

C Como

U Udine

I Imola

S Savona

I Imola

N Napoli

E Empoli

