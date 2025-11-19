Le riprese che aiutano l arbitro nei cruciverba: la soluzione è Var

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Le riprese che aiutano l arbitro' è 'Var'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VAR

Curiosità e Significato di Var

La parola Var è una soluzione di 3 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Var.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Le riprese che aiutano l arbitro", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 3 lettere della soluzione Var:
V Venezia
A Ancona
R Roma

