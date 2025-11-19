Ricopre una cattedra dopo aver vinto un concorso nei cruciverba: la soluzione è Professore Di Ruolo

Alessia Mogevero | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Ricopre una cattedra dopo aver vinto un concorso' è 'Professore Di Ruolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROFESSORE DI RUOLO

Curiosità e Significato di Professore Di Ruolo

Approfondisci la parola di 17 lettere Professore Di Ruolo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si stendono dopo aver pescatoDopo aver sfilato filaLo fu Faust dopo aver stretto il patto con MefistofeleCi si cammina in casa dopo aver passato la ceraSi leva dopo aver sparecchiato

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Ricopre una cattedra dopo aver vinto un concorso - Professore Di Ruolo

Come si scrive la soluzione Professore Di Ruolo

Stai cercando la risposta alla definizione "Ricopre una cattedra dopo aver vinto un concorso"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Le 17 lettere della soluzione Professore Di Ruolo:
P Padova
R Roma
O Otranto
F Firenze
E Empoli
S Savona
S Savona
O Otranto
R Roma
E Empoli
 
D Domodossola
I Imola
 
R Roma
U Udine
O Otranto
L Livorno
O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D N E I Y S

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.