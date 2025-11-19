Repertorio di rappresentazioni simboliche o di fantasia nei cruciverba: la soluzione è Immaginario Collettivo
La soluzione di 21 lettere per la definizione 'Repertorio di rappresentazioni simboliche o di fantasia' è 'Immaginario Collettivo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
IMMAGINARIO COLLETTIVO
Curiosità e Significato di Immaginario Collettivo
Approfondisci la parola di 21 lettere Immaginario Collettivo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Storie per bambini con elementi di fantasiaAveva in repertorio Strangers in the NightNacque dalla fantasia di Charles PerraultHa in repertorio I Kissed a Girl e Chained to the RhythmA questi la fantasia non manca
Come si scrive la soluzione Immaginario Collettivo
Se "Repertorio di rappresentazioni simboliche o di fantasia" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.Le 21 lettere della soluzione Immaginario Collettivo:
