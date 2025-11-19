Repertorio di rappresentazioni simboliche o di fantasia nei cruciverba: la soluzione è Immaginario Collettivo

La soluzione di 21 lettere per la definizione 'Repertorio di rappresentazioni simboliche o di fantasia' è 'Immaginario Collettivo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMMAGINARIO COLLETTIVO

Curiosità e Significato di Immaginario Collettivo

Approfondisci la parola di 21 lettere Immaginario Collettivo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Soluzione Repertorio di rappresentazioni simboliche o di fantasia - Immaginario Collettivo

Come si scrive la soluzione Immaginario Collettivo

Se "Repertorio di rappresentazioni simboliche o di fantasia" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

Le 21 lettere della soluzione Immaginario Collettivo:
I Imola
M Milano
M Milano
A Ancona
G Genova
I Imola
N Napoli
A Ancona
R Roma
I Imola
O Otranto
 
C Como
O Otranto
L Livorno
L Livorno
E Empoli
T Torino
T Torino
I Imola
V Venezia
O Otranto

