Relativi a una sostanza grassa secreta da ghiandole nei cruciverba: la soluzione è Sebacei
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Relativi a una sostanza grassa secreta da ghiandole' è 'Sebacei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
SEBACEI
Curiosità e Significato di Sebacei
Approfondisci la parola di 7 lettere Sebacei: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Come si scrive la soluzione Sebacei
La definizione "Relativi a una sostanza grassa secreta da ghiandole" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.Le 7 lettere della soluzione Sebacei:
