Relativi a una sostanza grassa secreta da ghiandole nei cruciverba: la soluzione è Sebacei

Angelo Caputo | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Relativi a una sostanza grassa secreta da ghiandole' è 'Sebacei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEBACEI

Curiosità e Significato di Sebacei

Approfondisci la parola di 7 lettere Sebacei: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sostanza grassa e untuosaUna sostanza che dà la caricaRelativi a un determinato periodoSostanza presente nel sangueSostanza che dà allucinazioni

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Relativi a una sostanza grassa secreta da ghiandole - Sebacei

Come si scrive la soluzione Sebacei

La definizione "Relativi a una sostanza grassa secreta da ghiandole" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 7 lettere della soluzione Sebacei:
S Savona
E Empoli
B Bologna
A Ancona
C Como
E Empoli
I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E A S N M

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.