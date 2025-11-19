Quella cardiaca è lo scompenso dei battiti del cuore nei cruciverba: la soluzione è Aritmia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quella cardiaca è lo scompenso dei battiti del cuore' è 'Aritmia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARITMIA

Curiosità e Significato di Aritmia

La soluzione Aritmia di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Aritmia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Come si scrive la soluzione Aritmia

Se "Quella cardiaca è lo scompenso dei battiti del cuore" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

R Roma

I Imola

T Torino

M Milano

I Imola

A Ancona

