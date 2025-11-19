Quella cardiaca è lo scompenso dei battiti del cuore nei cruciverba: la soluzione è Aritmia
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quella cardiaca è lo scompenso dei battiti del cuore' è 'Aritmia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
ARITMIA
Curiosità e Significato di Aritmia
La soluzione Aritmia di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Aritmia per scoprire curiosità e dettagli utili.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è la donna del cuoreSi dice lo sia uno dal cuore d oroL apparecchio per auscultare da remoto i battiti del cuoreLo sono le cose che stanno a cuoreLo sono cuore e polmoni
Come si scrive la soluzione Aritmia
Se "Quella cardiaca è lo scompenso dei battiti del cuore" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.Le 7 lettere della soluzione Aritmia:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
R R E O P F I I
Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.