Popolano la regione centrale dell Etiopia nei cruciverba: la soluzione è Abissini

Sara Verdi | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Popolano la regione centrale dell Etiopia' è 'Abissini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ABISSINI

Curiosità e Significato di Abissini

Non fermarti alla soluzione! Conosci Abissini più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Abissini.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La regione centrale dell EtiopiaRegione dell EtiopiaAntica regione dell Italia centraleStorica regione dell Europa centrale rinomata per i suoi cristalliUna regione dell Etiopia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Popolano la regione centrale dell Etiopia - Abissini

Come si scrive la soluzione Abissini

La definizione "Popolano la regione centrale dell Etiopia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 8 lettere della soluzione Abissini:
A Ancona
B Bologna
I Imola
S Savona
S Savona
I Imola
N Napoli
I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P I R C O

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.