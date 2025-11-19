Popolano la regione centrale dell Etiopia nei cruciverba: la soluzione è Abissini
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Popolano la regione centrale dell Etiopia' è 'Abissini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
ABISSINI
Curiosità e Significato di Abissini
Conosci Abissini più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba
La regione centrale dell EtiopiaRegione dell EtiopiaAntica regione dell Italia centraleStorica regione dell Europa centrale rinomata per i suoi cristalliUna regione dell Etiopia
Come si scrive la soluzione Abissini
La definizione "Popolano la regione centrale dell Etiopia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.Le 8 lettere della soluzione Abissini:
