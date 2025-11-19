Le patenti dei piloti nei cruciverba: la soluzione è Brevetti

Anna Spiotta | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Le patenti dei piloti' è 'Brevetti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BREVETTI

Curiosità e Significato di Brevetti

La parola Brevetti è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Brevetti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le guidano i piloti di Formula 1Joan fra i piloti di MotoGPLe seguono i piloti in voloTi precedono nei pilotiLa passano gli aspiranti piloti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Le patenti dei piloti - Brevetti

Come si scrive la soluzione Brevetti

Se ti sei imbattuto nella definizione "Le patenti dei piloti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 8 lettere della soluzione Brevetti:
B Bologna
R Roma
E Empoli
V Venezia
E Empoli
T Torino
T Torino
I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T S N N I E E

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.