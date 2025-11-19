Si paga espiando nei cruciverba: la soluzione è Fio

19 nov 2025

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Si paga espiando' è 'Fio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FIO

Curiosità e Significato di Fio

La parola Fio è una soluzione di 3 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Fio.

Lo si paga espiandoSi paga per punizioneQuando è libera non si paga nienteSi paga scontandoLo si paga facendo ammenda

Come si scrive la soluzione Fio

Non riesci a risolvere la definizione "Si paga espiando"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 3 lettere della soluzione Fio:
F Firenze
I Imola
O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I P C R A O C A H

