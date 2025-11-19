Si occupano dei propri fondi nei cruciverba: la soluzione è Coltivatori Diretti

La soluzione di 18 lettere per la definizione 'Si occupano dei propri fondi' è 'Coltivatori Diretti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLTIVATORI DIRETTI

Curiosità e Significato di Coltivatori Diretti

Come si scrive la soluzione Coltivatori Diretti

La definizione "Si occupano dei propri fondi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 18 lettere della soluzione Coltivatori Diretti:
C Como
O Otranto
L Livorno
T Torino
I Imola
V Venezia
A Ancona
T Torino
O Otranto
R Roma
I Imola
 
D Domodossola
I Imola
R Roma
E Empoli
T Torino
T Torino
I Imola

