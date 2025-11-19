Notizia giornalistica priva di fondamento nei cruciverba: la soluzione è Bufala

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Notizia giornalistica priva di fondamento' è 'Bufala'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BUFALA

Curiosità e Significato di Bufala

La parola Bufala è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Bufala.

Come si scrive la soluzione Bufala

Stai cercando la risposta alla definizione "Notizia giornalistica priva di fondamento"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Le 6 lettere della soluzione Bufala:
B Bologna
U Udine
F Firenze
A Ancona
L Livorno
A Ancona

