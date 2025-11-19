Narra le vicende della famiglia Buendía nei cruciverba: la soluzione è Centanni Di Solitudine

La soluzione di 20 lettere per la definizione 'Narra le vicende della famiglia Buendía' è 'Centanni Di Solitudine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CENTANNI DI SOLITUDINE

Curiosità e Significato di Centanni Di Solitudine

Hai risolto il cruciverba con Centanni Di Solitudine? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 20 lettere più frequenti: Centanni Di Solitudine.

Come si scrive la soluzione Centanni Di Solitudine

Se ti sei imbattuto nella definizione "Narra le vicende della famiglia Buendía", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 20 lettere della soluzione Centanni Di Solitudine:
C Como
E Empoli
N Napoli
T Torino
A Ancona
N Napoli
N Napoli
I Imola
 
D Domodossola
I Imola
 
S Savona
O Otranto
L Livorno
I Imola
T Torino
U Udine
D Domodossola
I Imola
N Napoli
E Empoli

