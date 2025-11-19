Un modo di presentare il prezzemolo nei cruciverba: la soluzione è Trito

Paola Cammarota | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un modo di presentare il prezzemolo' è 'Trito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRITO

Curiosità e Significato di Trito

La parola Trito è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Trito.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un modo di dire oraGrosso modo all incircaRiconosciuti in modo solenneArruolati in modo spontaneoPartecipare in modo impegnato

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Un modo di presentare il prezzemolo - Trito

Come si scrive la soluzione Trito

Hai davanti la definizione "Un modo di presentare il prezzemolo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 5 lettere della soluzione Trito:
T Torino
R Roma
I Imola
T Torino
O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E E N O C H C S I

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.