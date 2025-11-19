Un lungo formato di pasta nei cruciverba: la soluzione è Cannellone
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un lungo formato di pasta' è 'Cannellone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
CANNELLONE
Curiosità e Significato di Cannellone
La parola Cannellone è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cannellone.
Come si scrive la soluzione Cannellone
Hai trovato la definizione "Un lungo formato di pasta" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 10 lettere della soluzione Cannellone:
