La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Frequentano l ateneo' è 'Goliardi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GOLIARDI

Curiosità e Significato di Goliardi

Vuoi sapere di più su Goliardi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Goliardi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Frequentano un ateneoSi frequentano da ragazziLi frequentano i sociNon frequentano le chieseLa frequentano i bambini

Come si scrive la soluzione Goliardi

Se "Frequentano l ateneo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

G Genova

O Otranto

L Livorno

I Imola

A Ancona

R Roma

D Domodossola

I Imola

