Frequentano l ateneo nei cruciverba: la soluzione è Goliardi

Alessia Mogevero | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Frequentano l ateneo' è 'Goliardi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GOLIARDI

Curiosità e Significato di Goliardi

Vuoi sapere di più su Goliardi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Goliardi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Frequentano un ateneoSi frequentano da ragazziLi frequentano i sociNon frequentano le chieseLa frequentano i bambini

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Frequentano l ateneo - Goliardi

Come si scrive la soluzione Goliardi

Se "Frequentano l ateneo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

Le 8 lettere della soluzione Goliardi:
G Genova
O Otranto
L Livorno
I Imola
A Ancona
R Roma
D Domodossola
I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O L L O R A D

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.