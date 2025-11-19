Frequentano l ateneo nei cruciverba: la soluzione è Goliardi
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Frequentano l ateneo' è 'Goliardi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
GOLIARDI
Curiosità e Significato di Goliardi
Vuoi sapere di più su Goliardi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Goliardi.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Frequentano un ateneoSi frequentano da ragazziLi frequentano i sociNon frequentano le chieseLa frequentano i bambini
Come si scrive la soluzione Goliardi
Se "Frequentano l ateneo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.Le 8 lettere della soluzione Goliardi:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
O L L O R A D
Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.