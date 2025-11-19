Eroina di Chateaubriand nei cruciverba: la soluzione è Atala

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Eroina di Chateaubriand' è 'Atala'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATALA

Curiosità e Significato di Atala

Approfondisci la parola di 5 lettere Atala: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un eroina immortalata da ChateaubriandCuore di eroinaL eroina tolstoiana che si getta sotto il trenoSalsa per lo chateaubriandLa protagonista di una famosa novella di Chateaubriand

Come si scrive la soluzione Atala

Se ti sei imbattuto nella definizione "Eroina di Chateaubriand", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 5 lettere della soluzione Atala:
A Ancona
T Torino
A Ancona
L Livorno
A Ancona

