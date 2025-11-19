Era un comune anestetico usato in chirurgia nei cruciverba: la soluzione è Etere
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Era un comune anestetico usato in chirurgia' è 'Etere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
ETERE
Curiosità e Significato di Etere
Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Etere
Come si scrive la soluzione Etere
Stai cercando la risposta alla definizione "Era un comune anestetico usato in chirurgia"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.Le 5 lettere della soluzione Etere:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
A A T R E I G
