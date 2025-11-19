Difficoltà nell esecuzione di certi movimenti nei cruciverba: la soluzione è Acinesia
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Difficoltà nell esecuzione di certi movimenti' è 'Acinesia'.
ACINESIA
Curiosità e Significato di Acinesia
La parola Acinesia è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba.
Come si scrive la soluzione Acinesia
La definizione "Difficoltà nell esecuzione di certi movimenti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.Le 8 lettere della soluzione Acinesia:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
I T C S A O B R
