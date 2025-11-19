Difficoltà nell esecuzione di certi movimenti nei cruciverba: la soluzione è Acinesia

Paola Cammarota | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Difficoltà nell esecuzione di certi movimenti' è 'Acinesia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACINESIA

Curiosità e Significato di Acinesia

La parola Acinesia è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Acinesia.

Soluzione Difficoltà nell esecuzione di certi movimenti - Acinesia

Come si scrive la soluzione Acinesia

La definizione "Difficoltà nell esecuzione di certi movimenti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 8 lettere della soluzione Acinesia:
A Ancona
C Como
I Imola
N Napoli
E Empoli
S Savona
I Imola
A Ancona

