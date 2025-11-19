Si dice di statua dell antica Grecia fatta d oro e d avorio nei cruciverba: la soluzione è Criselefantina

Home / Soluzioni Cruciverba / Si dice di statua dell antica Grecia fatta d oro e d avorio

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Si dice di statua dell antica Grecia fatta d oro e d avorio' è 'Criselefantina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRISELEFANTINA

Curiosità e Significato di Criselefantina

La parola Criselefantina è una soluzione di 14 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Criselefantina.

Come si scrive la soluzione Criselefantina

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si dice di statua dell antica Grecia fatta d oro e d avorio", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

R Roma

I Imola

S Savona

E Empoli

L Livorno

E Empoli

F Firenze

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

