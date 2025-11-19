Si dice di statua dell antica Grecia fatta d oro e d avorio nei cruciverba: la soluzione è Criselefantina
La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Si dice di statua dell antica Grecia fatta d oro e d avorio' è 'Criselefantina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
CRISELEFANTINA
Curiosità e Significato di Criselefantina
La parola Criselefantina è una soluzione di 14 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Criselefantina.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vaso dell antica GreciaSi spendeva in Grecia prima dell euroEra una città dell antica Grecia ubicata sull isola di ScarpantoCittadini dell antica Grecia che non godevano di diritti politiciRegione storica dell antica Grecia
Come si scrive la soluzione Criselefantina
Se ti sei imbattuto nella definizione "Si dice di statua dell antica Grecia fatta d oro e d avorio", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.Le 14 lettere della soluzione Criselefantina:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
E T N L A O A
Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.