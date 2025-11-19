La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si conferisce anche ad honorem' è 'Laurea' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LAUREA

Approfondisci la parola di 6 lettere Laurea: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si conferisce ad honoremSi conferisce ad honorem a personaggi illustriSi conferisce od honoremSi oppone ad australedel Saracino: si disputa ad Arezzo

Hai trovato la definizione "Si conferisce anche ad honorem" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

A Ancona

U Udine

R Roma

E Empoli

A Ancona

T E O E I A E R T P N R E N M

Mostra soluzione