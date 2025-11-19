Canta Amor ti vieta nei cruciverba: la soluzione è Loris

Anna Spiotta | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Canta Amor ti vieta' è 'Loris'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LORIS

Curiosità e Significato di Loris

Hai risolto il cruciverba con Loris? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Loris.

Le 5 lettere della soluzione Loris:
L Livorno
O Otranto
R Roma
I Imola
S Savona

