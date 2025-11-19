Un bulbo commestibile nei cruciverba: la soluzione è Aglio

Alessia Mogevero | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un bulbo commestibile' è 'Aglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AGLIO

Curiosità e Significato di Aglio

Non fermarti alla soluzione! Conosci Aglio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Aglio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una fettuccia commestibileErba officinale commestibile dal gambo rossoFungo commestibile di orgine asiaticaUn bulbo a spicchiBulbo a spicchi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Un bulbo commestibile - Aglio

Come si scrive la soluzione Aglio

Hai trovato la definizione "Un bulbo commestibile" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 5 lettere della soluzione Aglio:
A Ancona
G Genova
L Livorno
I Imola
O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O I S B U R

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.