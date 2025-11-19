La belva che ride nella savana nei cruciverba: la soluzione è Iena

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La belva che ride nella savana' è 'Iena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IENA

Curiosità e Significato di Iena

Hai risolto il cruciverba con Iena? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Iena.

Come si scrive la soluzione Iena

Se "La belva che ride nella savana" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

E Empoli

N Napoli

A Ancona

