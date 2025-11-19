Attrezzo del falegname nei cruciverba: la soluzione è Tenaglia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Attrezzo del falegname' è 'Tenaglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TENAGLIA

Curiosità e Significato di Tenaglia

Vuoi sapere di più su Tenaglia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Tenaglia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un attrezzo a denti sporgenti del falegnameAttrezzo da demolitoriAttrezzo ginnicoL attrezzo ginnico su cui si continua a rimbalzareAttrezzo per pressare il foraggio destinato ai cavalli

Come si scrive la soluzione Tenaglia

Hai davanti la definizione "Attrezzo del falegname" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 8 lettere della soluzione Tenaglia:
T Torino
E Empoli
N Napoli
A Ancona
G Genova
L Livorno
I Imola
A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S T M B G A A A

