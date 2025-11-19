Un arma che si può tenere in tasca nei cruciverba: la soluzione è Pistola

Anna Spiotta | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un arma che si può tenere in tasca' è 'Pistola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PISTOLA

Curiosità e Significato di Pistola

Non fermarti alla soluzione! Conosci Pistola più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pistola.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Arma da fuoco che si può usare con una sola manoAstuccio in cui si può tenere qualcosaVi si può tenere una pennaSi può assumereVi si può servire la macedonia in tavola

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Un arma che si può tenere in tasca - Pistola

Come si scrive la soluzione Pistola

Non riesci a risolvere la definizione "Un arma che si può tenere in tasca"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 7 lettere della soluzione Pistola:
P Padova
I Imola
S Savona
T Torino
O Otranto
L Livorno
A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O L C R E T

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.