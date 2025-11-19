È affine alla maggiorana nei cruciverba: la soluzione è Origano
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È affine alla maggiorana' è 'Origano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
ORIGANO
Curiosità e Significato di Origano
La soluzione Origano di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Origano per scoprire curiosità e dettagli utili.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Metallo raro affine al platinoPianta affine al ribesMetallo affine al platinoÈ affine alla giraffaElemento affine al cloro
Come si scrive la soluzione Origano
La definizione "È affine alla maggiorana" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.Le 7 lettere della soluzione Origano:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
E G H O R A L
Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.