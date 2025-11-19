È affine alla maggiorana nei cruciverba: la soluzione è Origano

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È affine alla maggiorana' è 'Origano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORIGANO

Curiosità e Significato di Origano

Come si scrive la soluzione Origano

La definizione "È affine alla maggiorana" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 7 lettere della soluzione Origano:
O Otranto
R Roma
I Imola
G Genova
A Ancona
N Napoli
O Otranto

