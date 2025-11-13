Rebus 8650 soluzione Settimana Enigmistica 4886 | 13 novembre 2025
Qui trovi la soluzione completa del Rebus 8650 pubblicato su La Settimana Enigmistica 4886 in edicola giovedì 13 novembre 2025, con l’interpretazione dettagliata per aiutarti a capire come si arriva alla risposta corretta.
Cesura: O tirò PA sotto SIR
Soluzione: Risotto saporito
