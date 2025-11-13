Biasimate disapprovate nei cruciverba: la soluzione è Criticate

Sara Verdi | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Biasimate disapprovate' è 'Criticate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRITICATE

Curiosità e Significato di Criticate

Non fermarti alla soluzione! Conosci Criticate più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Criticate.

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Biasimate disapprovate - Criticate

Come si scrive la soluzione Criticate

Hai davanti la definizione "Biasimate disapprovate" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 9 lettere della soluzione Criticate:
C Como
R Roma
I Imola
T Torino
I Imola
C Como
A Ancona
T Torino
E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O I B A N B

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.