Studia la composizione e il valore nutritivo dei cibi nei cruciverba: la soluzione è Bromatologia

Home / Soluzioni Cruciverba / Studia la composizione e il valore nutritivo dei cibi

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Studia la composizione e il valore nutritivo dei cibi' è 'Bromatologia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BROMATOLOGIA

Curiosità e Significato di Bromatologia

La parola Bromatologia è una soluzione di 12 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Bromatologia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo studio della composizione del valore nutritivo e del consumo dei cibiLo sono i cibi ad alto potere nutritivoStudia la composizione e la conservabilità delle sostanze alimentariSi studia prima di iniziare un viaggioUomini di valore

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Bromatologia

Hai davanti la definizione "Studia la composizione e il valore nutritivo dei cibi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

R Roma

O Otranto

M Milano

A Ancona

T Torino

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G Genova

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C I À A S T T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CASTITÀ" CASTITÀ

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.