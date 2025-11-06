Studia la composizione e il valore nutritivo dei cibi nei cruciverba: la soluzione è Bromatologia

Vito Manzione | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Studia la composizione e il valore nutritivo dei cibi' è 'Bromatologia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BROMATOLOGIA

Curiosità e Significato di Bromatologia

La parola Bromatologia è una soluzione di 12 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Bromatologia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo studio della composizione del valore nutritivo e del consumo dei cibiLo sono i cibi ad alto potere nutritivoStudia la composizione e la conservabilità delle sostanze alimentariSi studia prima di iniziare un viaggioUomini di valore

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Studia la composizione e il valore nutritivo dei cibi - Bromatologia

Come si scrive la soluzione Bromatologia

Hai davanti la definizione "Studia la composizione e il valore nutritivo dei cibi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 12 lettere della soluzione Bromatologia:
B Bologna
R Roma
O Otranto
M Milano
A Ancona
T Torino
O Otranto
L Livorno
O Otranto
G Genova
I Imola
A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C I À A S T T

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.