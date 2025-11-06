Rende l acqua imbevibile nei cruciverba: la soluzione è Inquinamento

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Rende l acqua imbevibile' è 'Inquinamento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INQUINAMENTO

Curiosità e Significato di Inquinamento

Hai risolto il cruciverba con Inquinamento? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 12 lettere più frequenti: Inquinamento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Impianto che rende potabile l acqua del mareLa sua acqua è assolutamente imbevibileRende coltivabile un terreno imbevuto d acquaFondo d acquaQuelli nell acqua durano poco

Come si scrive la soluzione Inquinamento

Hai trovato la definizione "Rende l acqua imbevibile" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 12 lettere della soluzione Inquinamento:
I Imola
N Napoli
Q Quarto
U Udine
I Imola
N Napoli
A Ancona
M Milano
E Empoli
N Napoli
T Torino
O Otranto

