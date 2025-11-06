Un plantigrado onnivoro nei cruciverba: la soluzione è Orso Bruno

Sara Verdi | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un plantigrado onnivoro' è 'Orso Bruno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORSO BRUNO

Curiosità e Significato di Orso Bruno

La soluzione Orso Bruno di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Orso Bruno per scoprire curiosità e dettagli utili.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Grande carnivoro plantigrado del SudamericaPlantigrado polareGrosso e peloso plantigradoPlantigrado che allattaGrosso e peloso plantigrado degli USA

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Un plantigrado onnivoro - Orso Bruno

Come si scrive la soluzione Orso Bruno

La definizione "Un plantigrado onnivoro" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 9 lettere della soluzione Orso Bruno:
O Otranto
R Roma
S Savona
O Otranto
 
B Bologna
R Roma
U Udine
N Napoli
O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E P C P A L I L R O O E I M M

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.