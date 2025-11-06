Piastrina forata da bulloni nei cruciverba: la soluzione è Ranella

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Piastrina forata da bulloni' è 'Ranella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RANELLA

Curiosità e Significato di Ranella

La parola Ranella è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ranella.

Come si scrive la soluzione Ranella

La definizione "Piastrina forata da bulloni" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 7 lettere della soluzione Ranella:
R Roma
A Ancona
N Napoli
E Empoli
L Livorno
L Livorno
A Ancona

