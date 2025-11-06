Eseguono gli esercizi nei cruciverba: la soluzione è Ginnasti

Luca Bianchi | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Eseguono gli esercizi' è 'Ginnasti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GINNASTI

Curiosità e Significato di Ginnasti

La soluzione Ginnasti di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ginnasti per scoprire curiosità e dettagli utili.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Eseguono esercizi di destrezzaAcrobati che, supini, eseguono esercizi con i piediGruppo di esercizi da fitnessLe eseguono le calcolatriciUna gara con esercizi scelti dai concorrenti

Le 8 lettere della soluzione Ginnasti:
G Genova
I Imola
N Napoli
N Napoli
A Ancona
S Savona
T Torino
I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I C R O O I S S C

