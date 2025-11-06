La distanza fra le rotaie nei cruciverba: la soluzione è Scartamento

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La distanza fra le rotaie' è 'Scartamento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCARTAMENTO

Curiosità e Significato di Scartamento

Hai risolto il cruciverba con Scartamento? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 11 lettere più frequenti: Scartamento.

Come si scrive la soluzione Scartamento

Se ti sei imbattuto nella definizione "La distanza fra le rotaie", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 11 lettere della soluzione Scartamento:
S Savona
C Como
A Ancona
R Roma
T Torino
A Ancona
M Milano
E Empoli
N Napoli
T Torino
O Otranto

