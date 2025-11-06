La distanza fra le rotaie nei cruciverba: la soluzione è Scartamento

SCARTAMENTO

Curiosità e Significato di Scartamento

Hai risolto il cruciverba con Scartamento? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 11 lettere più frequenti: Scartamento.

Come si scrive la soluzione Scartamento

Se ti sei imbattuto nella definizione "La distanza fra le rotaie", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

