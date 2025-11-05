Il patrimonio culturale nei cruciverba: la soluzione è Sapere

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il patrimonio culturale' è 'Sapere'.

SAPERE

Curiosità e Significato di Sapere

Sapere.

Come si scrive la soluzione Sapere

Stai cercando la risposta alla definizione "Il patrimonio culturale"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Le 6 lettere della soluzione Sapere:
S Savona
A Ancona
P Padova
E Empoli
R Roma
E Empoli

O R E O L B

