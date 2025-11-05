Macchina che scava lunghe gallerie nei cruciverba: la soluzione è Talpa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Macchina che scava lunghe gallerie' è 'Talpa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TALPA

Curiosità e Significato di Talpa

Approfondisci la parola di 5 lettere Talpa: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Animaletto che scava gallerieHanno lunghe gallerieLe vacanze più lungheMacchina per movimento terraUna scimmia dalle braccia molto lunghe

Come si scrive la soluzione Talpa

Non riesci a risolvere la definizione "Macchina che scava lunghe gallerie"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 5 lettere della soluzione Talpa:
T Torino
A Ancona
L Livorno
P Padova
A Ancona

