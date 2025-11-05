Liquefare o scomporre nei cruciverba: la soluzione è Sfare
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Liquefare o scomporre' è 'Sfare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
SFARE
Curiosità e Significato di Sfare
Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Sfare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Scomporre disgregareJames il fisico britannico che riuscì a liquefare idrogeno e fluoroLiquefare o slegareLiquefare un metalloScomporre, smontare
Come si scrive la soluzione Sfare
Se ti sei imbattuto nella definizione "Liquefare o scomporre", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.Le 5 lettere della soluzione Sfare:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
A I D T A N N
