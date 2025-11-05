Liquefare o scomporre nei cruciverba: la soluzione è Sfare

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Liquefare o scomporre' è 'Sfare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SFARE

Curiosità e Significato di Sfare

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Sfare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Scomporre disgregareJames il fisico britannico che riuscì a liquefare idrogeno e fluoroLiquefare o slegareLiquefare un metalloScomporre, smontare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Liquefare o scomporre", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 5 lettere della soluzione Sfare:
S Savona
F Firenze
A Ancona
R Roma
E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I D T A N N

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.