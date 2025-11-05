Irregolari come certe onde nei cruciverba: la soluzione è Anomale

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Irregolari come certe onde' è 'Anomale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANOMALE

Curiosità e Significato di Anomale

Hai risolto il cruciverba con Anomale? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Anomale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È mobile in certe barche a velaIntercettare onde radioUna stampigliatura su certe busteAlimentava certe lampadeIn certe lampade regola l intensità luminosa

Come si scrive la soluzione Anomale

Se ti sei imbattuto nella definizione "Irregolari come certe onde", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

N Napoli

O Otranto

M Milano

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I F R I L U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FRIULI" FRIULI

