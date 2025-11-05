Colpiscono il fegato nei cruciverba: la soluzione è Epatiti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Colpiscono il fegato' è 'Epatiti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EPATITI

Curiosità e Significato di Epatiti

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Epatiti, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Colpiscono il nasoÈ sciocca ma ha fegatoLa travasa il fegatoLi colpiscono i buoni tiratoriUn anticoagulante presente nel fegato

Come si scrive la soluzione Epatiti

Se "Colpiscono il fegato" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

P Padova

A Ancona

T Torino

I Imola

T Torino

I Imola

