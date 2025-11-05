La città di una famosa Dinamo del calcio nei cruciverba: la soluzione è Kiev
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La città di una famosa Dinamo del calcio' è 'Kiev'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
KIEV
Curiosità e Significato di Kiev
Approfondisci la parola di 4 lettere Kiev: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Città umbra famosa per la lavorazione della ceramicaCittà del Catanese famosa per le termeCittà dell Erzegovina famosa per il ponteLa città francese famosa per l editto di Enrico IVCittà del Giappone famosa per il Monte Fuji
Come si scrive la soluzione Kiev
Hai davanti la definizione "La città di una famosa Dinamo del calcio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 4 lettere della soluzione Kiev:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
R C U Y T I S E
Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.