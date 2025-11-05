Si assegnano in Svezia nei cruciverba: la soluzione è Premi Nobel
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Si assegnano in Svezia' è 'Premi Nobel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
PREMI NOBEL
Curiosità e Significato di Premi Nobel
Approfondisci la parola di 10 lettere Premi Nobel: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Quote che si assegnanoSi assegnano dopo le elezioniSi assegnano a fine garaQuando c è si assegnano due medaglieSi assegnano con l eredità
Come si scrive la soluzione Premi Nobel
Non riesci a risolvere la definizione "Si assegnano in Svezia"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.Le 10 lettere della soluzione Premi Nobel:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
P I I R R S O A M
Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.