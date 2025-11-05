Al plurale diventa gli nei cruciverba: la soluzione è Lo

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Al plurale diventa gli' è 'Lo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LO

Curiosità e Significato di Lo

Vuoi sapere di più su Lo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 2 lettere nella pagina dedicata: Lo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Al plurale diventa losAl plurale diventa daiIo al pluraleAl plurale si allungaAl singolare diventa al

Come si scrive la soluzione Lo

Se "Al plurale diventa gli" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

O Otranto

