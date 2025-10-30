Venivano distribuite con gli elenchi telefonici nei cruciverba: la soluzione è Pagine Gialle
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Venivano distribuite con gli elenchi telefonici' è 'Pagine Gialle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
PAGINE GIALLE
Curiosità e Significato di Pagine Gialle
La parola Pagine Gialle è una soluzione di 12 lettere ricorrente nei cruciverba.
Come si scrive la soluzione Pagine Gialle
La definizione "Venivano distribuite con gli elenchi telefonici" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.Le 12 lettere della soluzione Pagine Gialle:
