Lo è sia negli che sullo nei cruciverba: la soluzione è Preposizione Articolata

Alessia Mogavero | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 22 lettere per la definizione 'Lo è sia negli che sullo' è 'Preposizione Articolata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PREPOSIZIONE ARTICOLATA

Curiosità e Significato di Preposizione Articolata

Non fermarti alla soluzione! Conosci Preposizione Articolata più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Preposizione Articolata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è sia il Nebbiolo che il SangioveseÈ bene non lo sia il colesteroloLo è sia un uomo sia un uccelloLo sono sia le francesi che le italianeLo ebbero sia Pirandello che Montale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Lo è sia negli che sullo - Preposizione Articolata

Come si scrive la soluzione Preposizione Articolata

La definizione "Lo è sia negli che sullo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 22 lettere della soluzione Preposizione Articolata:
P Padova
R Roma
E Empoli
P Padova
O Otranto
S Savona
I Imola
Z Zara
I Imola
O Otranto
N Napoli
E Empoli
 
A Ancona
R Roma
T Torino
I Imola
C Como
O Otranto
L Livorno
A Ancona
T Torino
A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I P O L N C O L I

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.