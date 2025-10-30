Sentimenti che rodono gli amanti nei cruciverba: la soluzione è Gelosie

Vito Manzione | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Sentimenti che rodono gli amanti' è 'Gelosie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GELOSIE

Curiosità e Significato di Gelosie

Non fermarti alla soluzione! Conosci Gelosie più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Gelosie.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un locale per amanti del liscioPovertà di sentimentiImpetuose come sentimentiLa presenza simultanea di sentimenti oppostiLa capacità di condividere i sentimenti di un altra persona

Come si scrive la soluzione Gelosie

Hai trovato la definizione "Sentimenti che rodono gli amanti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 7 lettere della soluzione Gelosie:
G Genova
E Empoli
L Livorno
O Otranto
S Savona
I Imola
E Empoli

