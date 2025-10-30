Preoccupa i negozianti nei cruciverba: la soluzione è Crisi
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Preoccupa i negozianti' è 'Crisi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
CRISI
Curiosità e Significato di Crisi
Approfondisci la parola di 5 lettere Crisi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ci si preoccupa per i suoi cambiamentiNegoziantiUn pasticcio che preoccupa GuaioUn pasticcio che preoccupaI negozianti con i giornali
Come si scrive la soluzione Crisi
Hai trovato la definizione "Preoccupa i negozianti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 5 lettere della soluzione Crisi:
C Como
R Roma
I Imola
S Savona
I Imola
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
R S A I L E
