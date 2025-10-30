Particole del prete nei cruciverba: la soluzione è Ostie
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Particole del prete' è 'Ostie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
OSTIE
Curiosità e Significato di Ostie
Approfondisci la parola di 5 lettere Ostie: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo spiega il prete a MessaIl prete tenuto a mantenere il segretoIl Del Prete di Amici mieiL alza il prete per benedireAttributo dell abito del prete
Come si scrive la soluzione Ostie
La definizione "Particole del prete" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.Le 5 lettere della soluzione Ostie:
O Otranto
S Savona
T Torino
I Imola
E Empoli
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
I P C N O A I M
Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.