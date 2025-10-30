Le lingue come l italiano nei cruciverba: la soluzione è Neolatine

Angelo Caputo | 30 ott 2025

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le lingue come l italiano' è 'Neolatine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NEOLATINE

Curiosità e Significato di Neolatine

Hai risolto il cruciverba con Neolatine? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Neolatine.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo sono le lingue come l italiano e lo spagnoloUn regista italiano di successoZoppicante come l italiano degli stranieriUn famoso psicanalista italianoPartito Liberale Italiano

Come si scrive la soluzione Neolatine

La definizione "Le lingue come l italiano" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 9 lettere della soluzione Neolatine:
N Napoli
E Empoli
O Otranto
L Livorno
A Ancona
T Torino
I Imola
N Napoli
E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N R A O B C A R

