L iniziativa di Legambiente per la pulizia dei mari nei cruciverba: la soluzione è Goletta Verde
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'L iniziativa di Legambiente per la pulizia dei mari' è 'Goletta Verde'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
GOLETTA VERDE
Curiosità e Significato di Goletta Verde
Hai risolto il cruciverba con Goletta Verde? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 12 lettere più frequenti: Goletta Verde.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: La campagna di Legambiente per il monitoraggio dei mariLa campagna di Legambiente in difesa dei mariLa campagna di Legambiente per il controllo dei mariNative della città dei due mariAiuta il giardiniere a far pulizia in autunno
Come si scrive la soluzione Goletta Verde
Hai davanti la definizione "L iniziativa di Legambiente per la pulizia dei mari" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 12 lettere della soluzione Goletta Verde:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
N H S C L E I I T G E
Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.