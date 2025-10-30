L iniziativa di Legambiente per la pulizia dei mari nei cruciverba: la soluzione è Goletta Verde

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'L iniziativa di Legambiente per la pulizia dei mari' è 'Goletta Verde'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GOLETTA VERDE

Curiosità e Significato di Goletta Verde

Hai risolto il cruciverba con Goletta Verde? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 12 lettere più frequenti: Goletta Verde.

Come si scrive la soluzione Goletta Verde

Hai davanti la definizione "L iniziativa di Legambiente per la pulizia dei mari" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

O Otranto

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

V Venezia

E Empoli

R Roma

D Domodossola

E Empoli

