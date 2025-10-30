Diviso in lotti nei cruciverba: la soluzione è Frazionato
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Diviso in lotti' è 'Frazionato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
FRAZIONATO
Curiosità e Significato di Frazionato
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il vero nome della lottiI reparti in cui è diviso lo stadioFondo agricolo diviso in appezzamentiÈ diviso in classiPuò essere diviso in scompartimenti
Come si scrive la soluzione Frazionato
Hai trovato la definizione "Diviso in lotti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 10 lettere della soluzione Frazionato:
